

La Selección Mexicana ha dado vergüenza y a 204 día para el mundial no invita a imaginarnos cosas chingonas como dijo alguna vez Chicharito Hernández. La afición del Tri está molesta, insulta en los partidos y empieza a no acompañar al equipo nacional en los estadios. A pesar de los reclamos, Roberto Alvarado marca la diferencia dentro del vestidor mexicano y entiende el enojo de los fanáticos.

En Torreón, Raúl Rangel tuvo que soportar injustificados insultos por ser titular sobre un Carlos Acevedo que no merece ni estar en consideración de Javier Aguirre, quien parece no qué equipo quiere armar. La reacción del Tala fue de agradecimiento por llenar el Estadio Corona, el cual la afición de Santos Laguna no colma nunca.

La raíz de la polémica entre jugadores y la afición de la Selección de México surgió a partir de las declaraciones de Raúl Jiménez, quien no estaba de acuerdo con los gritos contra el Vasco y el portero de Chivas. Sin embargo, Roberto Alvarado, quien en el Guadalajara tuvo soportar más resultados negativos que buenos, entendió el enojo de la afición y señaló que deben seguir trabajando.

“De alguna u otra forma la gente quiere manifestarse por los resultados del equipo. Tratarlo de entender. Al final no puedes hacer que la gente cambie de pensamiento en ese momento, lo que nos toca es seguir trabajando”. Dando resultados, haciendo las cosas bien y cuando lleguen los resultados que la gente se sienta identificado con la forma en la que jugamos”, expresó Piojo Alvarado en el aeropuerto.

Roberto Alvarado afirma que Chivas está para ser campeón

Tras lo vivido con la Selección Mexicana, Roberto Alvarado marcó que Chivas está para pelear por el campeonato. “Creo que le puede alcanzar para pelear el título. El grupo está comprometido, está muy unido y en ese aspecto todos estamos con el mismo objetivo”, expresó el futbolista del Guadalajara.