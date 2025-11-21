El proyecto de Gabriel Milito, que inició en el actual Apertura 2025, comenzó con varios altibajos que hicieron que muchos dudaran si su contratación por parte de Chivas era realmente la mejor opción. Y aunque con el paso de las jornadas los resultados positivos fueron llegando, siguieron existiendo decisiones difíciles de comprender para la afición, lo que mantuvo ciertas dudas alrededor del proceso.

Gabriel Milito ya hizo historia en Chivas.

Un claro ejemplo es la continuidad de Hugo Camberos en el Primer Equipo, pues a pesar del talento que ha demostrado tanto con Chivas como con la Selección Sub-20, talento que incluso lo ha puesto en la mira de equipos europeos, ha tenido muy pocas oportunidades bajo el mando del estratega argentino, lo cual resulta sorprendente para muchos.

Aun así, este no ha sido el caso más llamativo, ya que Samir Inda, prometedor canterano de apenas 18 años, disputó solo un partido con el Primer Equipo: entró de cambio en el duelo entre Chivas y Necaxa y marcó un gol, obteniendo una calificación de 7.7 en Sofascore, una cifra notable para un debut tan breve.

Sin embargo, al ser ese el único encuentro que jugó Inda, esa calificación se convirtió también en su evaluación global del torneo, colocándolo —al menos estadísticamente— como el mejor jugador de Chivas en el Apertura 2025, muy por encima de figuras como Luis Romo o Efraín Álvarez. Naturalmente, esta situación es solo una curiosidad, ya que normalmente se exige un mínimo de minutos disputados para realizar valoraciones serias.

Los que realmente fueron los mejores jugadores de Chivas en el Apertura 2025

De hecho, Sofascore solo evalúa formalmente a los jugadores que registran al menos el 50% de los partidos del torneo, y con ese criterio, los cinco mejores futbolistas del Guadalajara en el Apertura 2025 fueron Luis Romo, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Armando González y Omar Govea, quienes están llamados a ser piezas clave para el Rebaño en la Liguilla.