Uno de los momentos más recordados de Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX fue la victoria por 3-1 ante el Necaxa de Fernando Gago, en el Estadio Akron. Aquel día, se dio un hecho emotivo con el debut de Samir Inda, mediocampista que con apenas 17 años, ingresó para jugar los minutos finales y selló la victoria con un gran remate desde afuera del área.

Inda no olvidará jamás ese 23 de septiembre en el que debutó de manera soñada en el primer equipo del Guadalajara, ganándose el cariño de toda la afición, de sus compañeros y del cuerpo técnico. Sin embargo, el mediocampista no volvió a tener minutos oficiales. Aquí te contamos qué pasó con esta joven promesa.

Tras aquel debut inmejorable, Inda fue a la banca en el siguiente compromiso, para la visita al Puebla, donde el Rebaño ganó por 2-0. Y ya no volvió a ser contemplado para otros juegos por Gabriel Milito. El juvenil regresó al Tapatío, donde fue titular en los últimos tres partidos de la fase regular: 67′ vs. Mineros (2-3), 64′ vs. Irapuato (1-2), 75′ vs. Dorados (4-1).

Antes de su debut, Inda había jugado apenas tres partidos con el Filial rojiblanco, por lo que en total contabiliza sólo seis encuentros en la Liga de Expansión MX, donde todavía hace sus primeros pasos a pesar de que ya tuvo la fortuna de cumplir el sueño de debutar en Primera y de manera soñada: con un auténtico golazo.

La polémica por la playera de Samir Inda y las casas de apuestas

Otro hecho recordado en relación al juvenil fue la polémica por su playera con el dorsal ‘225’, la cual incluía promoción de casas de apuestas en un chavo de 17 años, 11 meses y 17 días. Aunque esto no significó una infracción al reglamento de la Liga MX, Chivas había decidido ocultar la publicidad, aunque Inda finalmente no vio minutos en aquel juego ante Puebla.