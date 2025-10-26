En el Estadio Akron, Chivas volvió a dejar claro que es el amo y señor de Guadalajara tras golear por 4-1 a Atlas por la jornada 15 del Apertura 2025. Tras el Clásico Tapatío, Diego Cocca confirmó lo que todo el Rebaño Sagrado piensa debido a que declaró que el equipo no estuvo y que tienen que trabajar la mentalidad.

En Zapopan los dirigidos por Gabriel Milito se hicieron dueños del partido en el que solamente tuvo un club que decidió jugar. Desde el minuto uno el conjunto rojiblanco comenzó a arrasar para quedarse con tres puntos claves para comenzar a pelear por uno de los puestos de clasificación directa a la Liguilla.

En menos de 45 minutos Chivas ya había liquidado el partido, mientras que en segundo tiempo Armando González coronó su noche con un hat-trick. Tras el partido, Diego Cocca confirmó lo que todo el Guadalajara piensa debido a que declaró que su equipo no estuvo en el campo de juego del Estadio Akron.

Diego Cocca admitió que su equipo no estuvo en el Estadio Akron. (Foto: IMAGO7)

“Son opiniones, cada uno opina y lo puede hacer. Tratamos de hacer lo mejor posible, encontrar soluciones, posibilidades, poner el mejor once. El equipo no estuvo. Estuvo el tema de mentalidad y debemos trabajar. Seguiremos trabajando para puertas hacia adentro”, expresó el entrenador rojinegro.

Chivas dejó dolido a Diego Cocca

Tras la derrota contra Chivas, Diego Cocca confirmó que estaba dolido por no poder ganar con Atlas. “Perder un clásico siempre es doloroso. Pero acá me conocen y el mensaje es el mismo. Si nos hubiera tocado ganar, también hubiera dicho que estamos armando un equipo y es difícil”, expresó el argentino.