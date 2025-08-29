El Club Deportivo Guadalajara tiene por delante un encuentro de trascendental importancia este sábado, cuando reciba a Cruz Azul en el Estadio Akron por la Jornada 7 del Apertura 2025. Con una victoria, un empate y tres derrotas, las Chivas saben que deben comenzar a ganar para escalar en la tabla de posiciones e irse bien al receso por fecha FIFA.

Los errores defensivos han sido una constante para el Rebaño en este inicio de certamen, incluso con un penal en contra en cada uno de los cinco encuentros disputados. Por eso, encontrar una mayor fortaleza defensiva será una prioridad para Gabriel Milito y su cuerpo técnico, que ya han probado distintas variantes sin poder hallar una solución concreta.

(Sofascore)

Para peor, hay un dato relevante que genera cierto temor de cara al choque ante la Máquina Cementera: y es que Cruz Azul es el equipo con mejor promedio de remates en lo que va del Apertura 2025. Los dirigidos por Nicolás Larcamón registran 22,2 intentos por partido, superando a Tigres (19,2), Pachuca (17,3) y Chivas (16,4).

De esta manera, el Rebaño deberá tomar los recaudos necesarios para hacerse fuerte defensivamente y controlar el poderío ofensivo de la Máquina. Por si fuera poco, dicho encuentro enfrentará a los dos equipos con mayor posesión de balón, por lo que se espera un atractivo encuentro en el Estadio Akron.

Remates a portería: Tigres lidera, Chivas 6°

Si en remates totales Chivas se ubica en el cuarto escalón, en remates exclusivamente a portería, el Rebaño cae hasta el sexto lugar. En ese rubro, Tigres lidera con 7,6 por partido, superando por poco a Cruz Azul (7,3). El Guadalajara, en cambio, contabiliza cinco remates a puerta por encuentro.