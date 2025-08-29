La falta de resultados ya comenzó a generar preocupación en las Chivas de Guadalajara, que a su vez han merecido mejor suerte en algunos partidos del Apertura 2025. Aunque la plantilla ha dado sobradas muestras de respaldo hacia el cuerpo técnico, los próximos encuentros pueden ser claves para el futuro del Rebaño Sagrado.

De momento, Gabriel Milito no se ha movido de su esquema principal, con tres defensores y algunas adaptaciones según el rival de turno y el plan de partido. Justamente, eso es lo que le cuestionan muchos aficionados que consideran más apropiado utilizar una línea de cuatro tradicional.

Encuesta ¿Crees que Milito debería cambiarle a línea de cuatro defensas? ¿Crees que Milito debería cambiarle a línea de cuatro defensas? Sí, sería buena opción No, no es necesario YA VOTARON 23 PERSONAS

En ese caso, el portero de Chivas seguiría siendo Raúl Rangel, acompañado por una línea defensiva que podría ser conformada por Alan Mozo, Diego Campillo, Miguel Tapias y Bryan González. En ese caso, los que se quedarían afuera serían José Castillo Gilberto Sepúlveda y Daniel Aguirre.

Gabriel Milito ha utilizado a Diego Campillo como stopper y como mediocentro (Getty Images)

El mediocampo ideal, si se optara por tres volantes, podría ser con Richard Ledezma -quien también puede jugar como lateral-, Luis Romo y Érick Gutiérrez. Incluso quedarían afuera otras alternativas como pueden ser Omar Govea, Fernando González y Santiago Sandoval.

En el ataque no habría demasiadas modificaciones: Roberto Alvarado viene siendo una fija, mientras que Efraín Álvarez se gana la titularidad poco a poco y Armando González es el mejor posicionado para quedarse con el puesto de centrodelantero, pues de momento es el máximo artillero del ciclo Milito.

El posible 11 de Chivas con línea de cuatro