Desde que comenzó la competencia oficial con el Club Deportivo Guadalajara, Gabriel Milito es analizado por el juego del equipo, pero también por los resultados. Las intenciones dentro de la cancha reciben elogios, pero no se pudo trasladar las sensaciones positivas a los marcadores.

Uno de los mentores de Milito como director técnico fue Josep Guardiola, ya que lo dirigió en el Barcelona. Ahora, el entrenador Israel Damonte, a quien el Mariscal dirigió cuando el mediocampista se mantenía como jugador de futbol, comparó el método de entrenamiento de Milito con el de Guardiola.

“Muchas veces he tenido entrenadores que entrenan lo que hace Guardiola o lo que hace Milito y no tiene un fundamento. ¿Por qué hacemos esto? No, porque entrenamos así”, comentó el exfutbolista. Damonte fue dirigido por su compatriota en Estudiantes de La Plata.

Luego, en el programa Fútbol Neto, hizo autocrítica respecto a lo que intentó practicar en clubes (citó Arsenal de Sarandí) que no podían imitar a los equipos de Guardiola. Ahora, siendo entrenador de clubes pequeños de la primera división de Argentina, Damonte es catalogado como un DT defensivo, que busca obstruir más el juego del rival que proponer.

Israel Damonte compara las intenciones de juego de Gabriel Milito con las de Josep Guardiola

La filosofía futbolística de Israel Damonte en sus inicios como estratega intentaba un juego de pelota al piso, ofensivo y con la intención de someter al rival. Sin embargo, con el tiempo modificó la idea a la hora de plantear los partidos, y el propio exjugador de Tiburones Rojos así lo reconoce.

“Empecé como Milito y terminé como Gustavo (Alfaro)”, manifestó Damonte. Al director técnico al que hizo referencia se lo señala por una postura defensiva en la mayoría de sus partidos. Alfaro es el actual entrenador de la Selección de Paraguay, con la que está a punto de clasificar al Mundial 2026. También dirigió a Ecuador y lo llevó a la copa del mundo de Qatar.