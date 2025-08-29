El Club Deportivo Tapatío venció al Atlante por 3 a 0 con goles de Jorge Guzmán (45+5′), Sergio Aguayo (68′) y Luis Egurrola (87′). En el Estadio Akron, el conjunto de Arturo Ortega sumó 3 puntos valiosos en la jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX.

Desde el primer minuto, el Tapatío demostró que llegó al encuentro con la convicción de dominar el trámite del juego. La apertura del marcador recién llegó cuando se estaba jugando el tiempo adicionado del primer tiempo, pero antes se dieron llegadas a favor de la escuadra local.

En una jugada preparada, Jorge Guzmán llegó a definir tras un balón parado que no fue enviado al área por vía aérea. El saque se jugó de manera rasante a una zona cercana a la medialuna del área visitante. Allí, el jugador rojiblanco impactó el balón de buena manera con pierna izquierda, y al portero rival, lo perjudicó la gran cantidad de jugadores que tenía en sus proximidades.

En el segundo tiempo llegó el 2 a 0 parcial, gracias a una de las figuras más importantes del Tapatío. Luego de un centro desde el costado derecho, Sergio Aguayo definió de cabeza, dejó sin posibilidades a Gabino Espinoza y comenzó a definir el partido en favor del equipo filial de Chivas.

Luis Egurrola sentenció el 3 a 0 a favor del Tapatío sobre Atlante

El marcador fue un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. El Tapatío plasmó en el score el dominio al que sometió al Atlante. Finalmente, el 3 a 0 lo firmó Luis Egurrola, que había ingresado en el minuto 76. A falta de 180 segundos para cumplir el tiempo reglamentario, el jugador rojiblanco definió de buena manera con su pie izquierdo luego de un desborde por izquierda.