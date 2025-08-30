Esta mañana, en las instalaciones de Verde Valle, las Fuerzas Básicas de Chivas se enfrentan a Cruz Azul en una nueva jornada del Apertura 2025. La categoría Sub-21 dirigida por Pepe Meléndez abrió la acción ante la Máquina Cementera, en un encuentro que vio ponerse en ventaja al conjunto rojiblanco gracias a un gol del juvenil Gael García.

Con apenas 17 años y siendo considerado una de las grandes joyas de la cantera rojiblanca, Gael García Ortega tomó un balón dentro del área para cambiarlo por gol. En el festejo se observó un gran emoción del juvenil, que fue parte de la pretemporada del primer equipo y hasta sumó minutos de la mano de Gabriel Milito.

Gael García apunta a ser uno de los tres elementos de Chivas que representarán a la Selección Mexicana Sub-17 en el próximo Mundial de Qatar 2025. Los otros dos canteranos rojiblancos son Emiliano Rodríguez y Jonathan Grajales, quienes también son parte del proceso comandado por el entrenador Carlos Cariño.

Así formó Chivas Sub-21