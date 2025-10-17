El futbolista mexicano, Erik Lira, ha sido vinculado con Chivas en más de una oportunidad, aunque nunca llegó a concretarse su fichaje. El año pasado se se especuló con un posible intercambio que involucraba a Jesús Orozco, y más adelante se barajó su llegada a cambio de Pavel Pérez, quien finalmente se marchó a Necaxa.

La polivalencia de Lira, capaz de jugar tanto en mediocampo como en defensa, lo ha convertido en un objetivo atractivo para el Rebaño. Sin embargo, recientemente el jugador renovó su contrato con Cruz Azul hasta 2029. Lo curioso es que el nuevo vínculo incluye una cláusula especial para otros clubes de la Liga MX.

Erik Lira ante la marca de Érick Gutiérrez en el último duelo entre Chivas y Cruz Azul (Imago7)

Los involucrados en esa cláusula son Monterrey y Tigres UANL, para que en caso de que alguno de esos clubes muestre interés, la salida se de bajo las condiciones preestablecidas que fijó Cruz Azul. Es decir que estos deberían pagar el monto estipulado en dicha cláusula.

Por su parte, Lira no tendrá ninguna cláusula especial para Chivas, que de igual manera debería negociar directamente con Cruz Azul en caso de volver a interesarse por el jugador en cuestión. Aún así, queda claro que la renovación a largo plazo complica cualquier tipo de operación.

Sebastián Córdova marginado en Tigres UANL

Otro jugador que ha sido relacionado al Rebaño en reiteradas ocasiones es Sebastián Córdova, futbolista que milita en Tigres UANL pero que entrena por separado al no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato, el cual vence en diciembre. En este caso, el mediocampista ofensivo sí podría ser contemplado para Chivas en el próximo mercado y como agente libre.