Chivas se encuentra en plena recta final para ir en busca de uno de los boletos que lo deje dentro de la clasificación directa a la Liguilla. En medio de este contexto, surgió el rumor del interés de Cruz Azul por Raúl Rangel. Sin embargo, repasamos los tres motivos por los que el portero rojiblanco se irá a la Máquina por un mejor salario.

No hay dudas de que uno de los jugadores más importantes del Rebaño Sagrado es sin duda el Tala debido a que a partir de sus pies Gabriel Milito establece en su sistema de juego. Por este motivo, Eduardo García no es tenido en cuenta en el primer equipo, mientras que Óscar Whalley espera su oportunidad en el banco de suplentes.

En medio de este crecimiento que ha vivido Chivas en las últimas jornadas han comenzado a surgir el rumor de que Cruz Azul estaría detrás de Raúl Rangel. Sin embargo, hay tres motivos por los que el futbolista rojiblanco no va a salir del equipo.

Raúl Rangel viene de tener una buena actuación en la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

El primer motivo importante es Kevin Mier se encuentra afianzado en la portería de la Máquina y Nicolás Larcamón confía en él, mientras que la segunda razón se encuentra en el banco de suplente debido a que Emanuel Ochoa, quien viene de destacarse en el Mundial Sub-20, sería el primer suplente del colombiano. Por último, el año que viene se disputará el Mundial 2026, por lo que el Tala no solo necesita minutos de juego para ir a la cita mundialista, sino que además para quedarse con el puesto titular.

Christian Martinoli y Luis García conformes con la actuación de Raúl Rangel

El martes México enfrentó a Ecuador en el Estadio Akron en la que empató 1-1 ante Ecuador. En este encuentro, Raúl Rangel fue titular y la dupla de TV Azteca aprobó la actuación del portero. “Rangel lo hizo bastante bien, más allá de que comete un penal que no es culpa de él”, señaló Luis García. Por su parte Martinoli comentó: “Rangel cumple con una muy buena actuación como guardameta”.