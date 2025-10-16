A pocos meses del Mundial 2026, muy pocas posiciones parecen tener un lugar asegurado en la Selección Mexicana, y una de las principales incógnitas sigue siendo la portería. Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel continúan compitiendo por la titularidad, una batalla que se ha intensificado tras los recientes partidos amistosos del Tricolor.

El pasado sábado, Malagón fue titular en la goleada 4-0 ante Colombia, resultado que dejó un mal sabor de boca y que, según los comentaristas Christian Martinoli y Luis García, podría traer “consecuencias” para varios jugadores, poniendo en duda titularidad o incluso su continuidad en las próximas convocatorias.

Por su parte, Rangel fue titular en el empate 1-1 frente a Ecuador en el Estadio Akron, y aunque cometió un penal, Martinoli y García se mostraron satisfechos con su actuación. Durante su análisis posterior al encuentro, destacaron su serenidad, seguridad y capacidad para reponerse tras el error, siendo parte de los expertos que ponen al Tala como la mejor opción en la Selección.

“Rangel lo hizo bastante bien, más allá de que comete un penal que no es culpa de él”, señaló Luis García en su análisis jugador por jugador. Christian Martinoli, por su parte, estuvo de acuerdo en su declaración: “Rangel cumple con una muy buena actuación como guardameta”.

Ambos comentaristas también coincidieron en que muy pocos lugares están seguros en la lista final rumbo al Mundial, por lo que los próximos meses serán fundamentales para que los jugadores que buscan consolidarse —como Rangel— mantengan un alto nivel y convenzan a Javier Aguirre.

Tala Rangel deberá aprovechar la Liguilla para mostrar su mejor nivel

En el caso de Raúl Rangel, el cierre del Apertura 2025 será determinante. Chivas buscará meterse a la Liguilla y pelear por el título, y el desempeño del arquero rojiblanco en los próximos partidos podría no solo definir su rol en el Rebaño, sino también su futuro en la Selección Mexicana.