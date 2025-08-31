Ayer por la noche Chivas tuvo una prueba de fuego que no pudo sortear luego de haber perdido por 2-1 ante Cruz Azul por la jornada siete del Apertura 2025. De lo que nadie ha hablado es de cómo arruinó Chicharito Hernández el gol del empate de Armando González a minutos del final.

El conjunto rojiblanco tuvo un partido de menor a mayor debido a que empezó mal, empató, volvió a estar abajo en el marcador y puso contra las cuerdas a la Máquina. Los errores defensivos derrumban todo tipo de posibilidad de ir a quedarse con la victoria porque después dependes del nivel de peligro que se genera al momento de atacar.

Ayer contra la Cruz Azul se volvió a vivir esta situación, por lo que Gabriel Milito decidió no solo mantener a Armando González en el campo de juego, sino que además enviar a Cade Cowell y a Chicharito Hernández al ataque. El resultado no fue el esperado porque poco pudieron hacer para marcar el empate.

Armando González no tuvo la mejor noche con Chivas, pero Chicharito Hernández le arruinó el gol del empate. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, de lo que nadie habla es la manera en la que Chicharito le arruinó el gol de la igualdad a la Hormiga cuando lo anticipó en el área saliendo y de media vuelta envió el balón por encima del travesaño. Sin dudas una pésima lectura porque el joven delantero venía de frente a la pelota para rematar y con más ángulo de tiro sobre la portería de Kevin Mier. Una oportunidad única para rescatar un punto en el Estadio Akron.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Como se sabe Chivas viajará a Estados Unidos para enfrentar a León un amistoso en medio de la fecha FIFA. Debido a este motivo el Guadalajara volverá ver acción recién el sábado 13 de agosto cuando enfrente a América en una nueva edición del Clásico Nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 21:15 del Centro de México.