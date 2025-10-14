El Club Deportivo Guadalajara aprovechó el parón de la Liga MX para enfrentarse al Club América en un partido amistoso en la cancha del State Farm de Arizona, y derivado al gol de Javier ‘Chicharito’ Hernández, la afición zulcrema se le fue con todo a André Jardine.

El exjugador del Manchester United, Real Madrid, entre otros, se encargó de meter el primer gol del cotejo, provocando el enojo de la hinchada del conjunto de las Águilas, pues consideran que él era el que menos probabilidades tenía para marcar debido a su bajo rendimiento futbolístico.

“Nos metió gol ‘Chicharito’. Gracias Jardine, vete ya”, “Cómo te va a meter gol el muerto de ‘Chicharito'”, “Que te anote gol un muerto es lo más humillante que te puede pasar como portero”, se lee en X.

Comentarios de la afición del América / Créditos X

¿Qué viene para las Chivas tras el Clásico Nacional ante el Club América?

Después de medirse al Club América en Estados Unidos, el Club Deportivo Guadalajara regresó a México para iniciar su preparación para el partido frente a Mazatlán FC, dentro de la Fecha 13 del Torneo Apertura 2025.

Cabe mencionar que dicho encuentro se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México y será transmitido por Amazon Prime.