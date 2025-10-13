El sábado pasado, el Club Deportivo Guadalajara se midió en un partido amistoso al Club América, aprovechando la Fecha FIFA de octubre y el autor del único tanto de nuestro equipo fue nada más y nada menos que el histórico Javier ‘Chicharito’ Hernández.

El exjugador del Machester United, Real Madrid, entre otros, salió como titular, luego de que Gabriel Milito depositara su confianza, y apenas al minuto 2 sorprendió a propios y extraños con su gol frente a los pupilos de André Jardine.

Desde entonces nuestras Chivas no paran de presumir su actuación en redes sciales y esto ha provocado un sin fin de comentarios, aunque la mayoría de ellos son negativos, a pesar de que Javier Hernández es un histórico del futbol mexicano.

¿Qué dice la afición de Chivas sobre ‘Chicharito’ Hernández tras su gol en el Clásico Nacional?

“A como mam.. lo bueno es que fue gol en amistoso. Hubiera sido en liga les iba a durar una semana el hype con ese señor”, “Deberían de renovar su contrato otros dos años más”, “Besa la camiseta. No le creo nada, pero bueno hay que seguir”, son algunos comentarios de la afición Rojiblanca en X.

Cabe mencionar que en Liga MX ha tenido poca actividad debido a que las lesiones no lo han respetado. En el Torneo Apertura 2025 apenas suma 88 minutos, divididos en tres encuentros y ninguno como titular.