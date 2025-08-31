Aunque la información indica que Gabriel Milito cuenta con la confianza de la directiva del Club Deportivo Guadalajara, los resultados en el futbol mandan y el argentino está bajo la lupa. El propio entrenador también afirmó que no piensa renunciar y que siente el respaldo de sus futbolistas y de la dirigencia.

Efectivamente, quienes conducen el rumbo de Chivas no pensaron en desplazar al argentino tras la derrota con Cruz Azul. Sin embargo, ya habrían analizado quiénes están disponibles en el mercado. Según lo que comentó el periodista David Medrano, Diego Alonso y Vicente Sánchez aparecieron en el radar de la directiva rojiblanca.

El cronista de TV Azteca publicó un video en su canal de Youtube donde afirma que la mayoría de los candidatos del Guadalajara ahora tienen trabajo. Jaime Lozano en Pachuca, Matías Almeyda en Sevilla, Veljko Paunovic en Real Oviedo, Fernando Ortiz en Colo Colo, Antonio Mohamed en Toluca, Guillermo Almada en Valladolid y Gabriel Heinze como asistente en Arsenal, todos descartados.

De esta manera, en las charlas entre los directivos de Chivas habrían surgido los nombres de los uruguayos. Alonso estuvo en la órbita de Ricardo Peláez, cuando él era director deportivo, pero finalmente quien asumió fue Luis Fernando Tena. Por el lado de Sánchez, el DT de 45 años dejó una buena imagen tras su paso por Cruz Azul.

Cúpula directiva de Chivas sostiene la confianza en Gabriel Milito, ¿hasta cuándo?

Aunque en Chivas exista la intención de mantener la fe en Gabriel Milito, los resultados pueden marcar el destino del argentino. El problema para el Mariscal es que los resultados no solo no son los deseados, sino que están muy por debajo de lo previsto.

La dirigencia rojiblanca se encargó de dejar en claro que mantiene su confianza en el ex Atlético Mineiro. Por su parte, el DT se muestra con fuerza para seguir. Pero, ¿qué sucedería si a la derrota contra Cruz Azul se suman disgustos frente al América, Tigres y Toluca? La verdad, allí sería difícil de imaginar la continuidad de Gabriel Milito.