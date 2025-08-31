Chivas viene de perder ante Cruz Azul por 2-1 por la jornada siete del Apertura 2025 de la Liga MX. Lo que la transmisión no mostró fue cómo despidió la afición del Guadalajara a los jugadores con abucheos en el Estadio Akron.

El Rebaño Sagrado no ha estado a la altura de las circunstancias desde que Gabriel Milito ha tomado las riendas del equipo. A lo largo de los últimos partidos el conjunto rojiblanco solamente sumó cuatro puntos de 18 posibles.

Ayer por la tarde noche Chivas volvió a presentarse en el Estadio Akron donde terminó perdiendo por 2-1 por la jornada 7 del Apertura 2025. Al igual que en otros partidos los errores defensivos volvieron a estar presentes para ordenar al Guadalajara.

Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue como la afición del Rebaño Sagrado despidió a los jugadores con abucheos. En un video publicado por José María Garrido los jugadores saludos y recibieron los todos los silbidos de los chivahermanos. A su vez, las caras de Efraín Álvarez, Yael Padilla y Armando González se mostraron más dolido por el resultado obtenido.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Como se sabe Chivas viajará a Estados Unidos para enfrentar a León un amistoso en medio de la fecha FIFA. Debido a este motivo el Guadalajara volverá a ver acción recién el sábado 13 de agosto cuando enfrente al América en una nueva edición del Clásico Nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 21:15 del Centro de México.