Ayer por la noche Chivas no pudo marcar la diferencia contra Cruz Azul luego de haber perdido por 2-1 por la jornada 7 del Apertura 2025. Uno de los jugadores claves del Rebaño Sagrado es Omar Govea quien mientras el Guadalajara peleaba por el empate contra la Máquina se encontraba apoyando al equipo en el Estadio Akron.

Gabriel Milito no solo sufre por los errores defensivos del equipo en cada uno de los partidos, sino que además por las lesiones que hoy cuenta el equipo. La enfermería rojiblanca hoy tiene ocupadas seis camillas luego de que se haya recuperado Chicharito Hernández.

En medio de este contexto, las Chivas de Gabriel Milito perdieron a una pieza clave en la Leagues Cup: Omar Govea. El mediocampista con pasado en Rayados de Monterrey comenzó como titular y con su lesión llevó al entrenador argentino a mover a Luis Romo al mediocampo para encontrar certezas al momento de la salida limpia con el balón.

Por otro lado, en redes sociales el elemento rojiblanco se mostró mientras el Guadalajara enfrentaba a Cruz Azul. En una historia de Instagram se mostró apoyando a sus compañeros junto al lema: “Vamos Chivas”.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Como se sabe Chivas viajará a Estados Unidos para enfrentar a León un amistoso en medio de la fecha FIFA. Debido a este motivo el Guadalajara volverá a ver acción recién el sábado 13 de agosto cuando enfrente al América en una nueva edición del Clásico Nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 21:15 del Centro de México.