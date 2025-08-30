Las Chivas de Guadalajara Femenil tratarán de volver a la victoria este domingo cuando le hagan los honres a Tigres de la UANL dentro de la Jornada 9, en otro de los partidos complicados de la campaña regular en el Torneo Apertura 2025. El conjunto rojiblanco buscará volver al comino del triunfo.

El Rebaño Sagrado no pudo con Monterrey a media semana y la intención es que el conjunto que dirige Antonio Conteras muestre su mejor versión para encarar a las Amazonas que marchan como las sublíderes de la competencia, solo por debajo del América.

Chivas Femenil vs. Tigres: En qué canal ver EN VIVO

Será este domingo 31 de agosto cuando Chivas Femenil reciba en el Estadio Akron a las felinas tratando de sumar los tres puntos que les permitan mantenerse en la zona de Liguilla, ya que por el momento se ubican en la octava posición de la tabla general con 14 unidades.

Contreras buscará una nueva victoria con Chivas. Foto: Imago7/ Juan Carlos Cubeyro.

Este importante compromiso tendrá un horario muy peculiar porque se disputará en punto de las 11:07 horas, tiempo del centro de México y se podrá observar por la señal Amazon Prime para todo el país y algunos lugares de Estados Unidos. Te recodamos que en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.

Alineación probable de Chivas vs. Tigres

Cabe recordar que el entrenador Antonio Contreras fue expulsado en el compromiso frente a Rayadas, por lo que no estará en el banquillo. De acuerdo a lo trabajó en la semana se espera que Chivas salga así a la cancha: Blanca Félix (C); Gabriela Valenzuela, Damaris Godínez, Casandra Montero, Yamile Franco, Carolina Jaramillo, Denise Castro; Ivonne González, Joseline Montoya y Alicia Cervantes.