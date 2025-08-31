El Guadalajara ayer por la noche no pudo contra Cruz Azulluego de haber perdido por 2-1 en la jornada siete del Apertura 2025. Tras una nueva derrota dan a conocer que la directiva rojiblanca decidió que Gabriel Milito seguirá al frente del equipo y que se prepara para viajar a Estados Unidos a tener su amistoso con León.

A lo largo de los últimos días se habló mucho en relación a lo que podía llegar a pasar con el entrenador argentino si perdía contra la Máquina. Diferentes fuentes advirtieron en más de una ocasión que el actual técnico argentino se quedará salvo que sea escandalosa la derrota.

Finalmente ayer Chivas no pudo quedarse con la victoria ante Cruz Azul luego de haber perdido por 2-1 en el Estadio Akron. A su vez, Gabriel Milito señaló que se mantenía firme en el puesto como entrenador del Guadalajara, mientras que en la tarde de hoy José María Garrido dio a conocer que la directiva no lo va a despedir.

“Nos acabamos de enterar aquí mismo en el estadio (Akron) platicando con gente que sabe muy bien cómo está todo este tema que la directiva no tiene ninguna intención por ahora de darle las gracias no habrá despido de Gabi Milito en esta fecha FIFA”, expresó el periodista de Claro Sports en Futbol con Cerebro.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Como se sabe Chivas viajará a Estados Unidos para enfrentar a León un amistoso en medio de la fecha FIFA. Debido a este motivo el Guadalajara volverá a ver acción recién el sábado 13 de agosto cuando enfrente al América en una nueva edición del Clásico Nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 21:15 del Centro de México.