Los jugadores mexicanos viven una situación especial en la temporada previa al Mundial 2026. Con una preparación distinta por el hecho de ser una de las sedes, la Selección Mexicana busca conformar un equipo sólido, por lo que Javier Aguirre está siguiendo a diversos jugadores.

El jueves 28 de agosto finalizó un microciclo que se llevó a cabo con algunos profesionales que no suelen ser convocados habituales. Una de las sorpresas fue que el DT citó a 5 jugadores del Club Deportivo Guadalajara y no incluyó a Efraín Álvarez, que estuvo en la Copa Oro, aunque no jugó.

Javier Aguirre será el director técnico de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. (Getty)

Otro de los que sí estuvo, pero no sumó minutos, fue Raúl Rangel, con la diferencia que él fue parte del reciente microciclo. De esta manera, la ausencia de Álvarez en la lista fue doblemente llamativa. Ahora, el periodista Alejandro Ramírez reveló en su canal de Youtube cuál fue el pedido de Aguirre a ambos, señalando qué deben mejorar.

Por el lado de Rangel, el estratega del Tri consideró que debe mejorar algunos aspectos, al igual que Luis Romo. De acuerdo a lo que manifestó el citado comunicador, quieren que el portero mejore en los rubros de liderazgo y concentración. El Tala, según el punto de vista del cuerpo técnico de la Selección Mexicana, debe orientar mejor a la defensa de Chivas y ser voz de mando.

A Efraín Álvarez lo estaría perjudicando la intermitencia en Chivas

Bajo la conducción de Gabriel Milito, Efraín Álvarez no se termina de afianzar como titular fijo. El hecho de jugar a veces y en otras ocasiones ir al banco de suplentes, no sería lo ideal para sus posibilidades en la Selección Mexicana. Además, de lograr más continuidad, al ex Tijuana le piden que sea más resolutivo en ataque.

Según lo comentado por el cronista de TV Azteca, quienes tengan un mejor rendimiento en el actual torneo de la Liga MX serán los que se ganen un lugar en el Mundial. Una vez finalizado el 2025, se espera que Javier Aguirre tenga prácticamente definida la lista, con la posibilidad de que haya algún cambio ante una lesión o un imponderable.