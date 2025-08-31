Bryan González llegó al Club Deportivo Guadalajara para suplir la baja de Mateo Chávez. El canterano rojiblanco se marchó al futbol europeo con apenas 21 años, por lo que es considerado para la Selección Mexicana de mayores. De esta manera, se da la curiosidad de que el actual lateral izquierdo de Chivas compite con el que tuvo ese puesto hasta hace poco.

En ese sentido, el Tiloncito perjudicó al Cotorro. Conforme a lo que reveló el periodista Alejandro Ramírez en un video en su canal de Youtube, González no fue convocado por Javier Aguirre recientemente porque vio mejor al actual jugador de AZ Alkmaar.

Donde sí fue citado el ex Pachuca fue al microciclo que se dio entresemana. Allí habría sido donde Javier Aguirre le comentó la razón de su ausencia en las citación previa. Dentro de la lista de laterales izquierdos, Jesús Gallardo tendría un puesto asegurado dentro del Tri.

A partir de ello fue que la decisión del Vasco debía pasar por si incluía a Chávez o González. Por un pequeño margen, al Tiloncito lo vieron en un nivel más alto que al Cotorro. Sin embargo, está muy bien considerado y le habrían expresado que va por buen camino, pero necesitan más.

Bryan González platicó sobre la falta de resultados positivos en Chivas

Antes de la derrota de Chivas contra Cruz Azul, Bryan González platicó con ChivasTV y admitió que no es sencillo no poder conseguir buenos resultados. “Es muy difícil que las cosas no se te den y seguir trabajando, tratar de revertir la situación. Pero yo veo un equipo muy comprometido“, confesó.

Luego, el lateral por izquierda de 22 años, nacido en Ciudad Juárez, completó: “Hay ganas de salir de la situación, de revertirla y sobre todo también de disfrutar. Al fin y al cabo es un juego y hay que disfrutar sabiendo la responsabilidad que tenemos atrás”.