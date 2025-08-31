Gabriel Milito llegó al Club Deportivo Guadalajara con un pasado que marcaba una predilección del argentino por dejar proyectos a medio camino. En varios de los equipos a los que dirigió, el Mariscal se retiró por decisión propia, por renunciar debido a malos resultados o a no estar conforme.

Por ese pasado y el mal presente de Chivas en la actual temporada, consultaron al DT sobre la chance de dimitir. “Aprendí. Quédese tranquilo, no voy a renunciar. Aprendí de esos errores. No renuncio por nada del mundo. Voy a renunciar solamente el día que sienta que el equipo necesita escuchar otra canción“, manifestó el argentino.

En la conferencia de prensa posterior a la derrota contra Cruz Azul, Milito interrumpió al periodista Omar Pérez Campos, cuya pregunta rememoraba las renuncias del sudamericano en el pasado. “Ya aprendí de esos errores“, contestó con contundencia el pastor del Rebaño Sagrado.

Uno de los equipos donde el estratega se destacó fue en Argentinos Juniors. En su momento, él mismo decidió dejar el proyecto a través de una renuncia. La dirigencia, reconocido por el propio presidente de la institución, quería continuar con el ciclo, pero él dio un paso al costado. Aquellas decisiones ahora son errores del pasado, de acuerdo a las palabras de Milito.

Gabriel Milito se siente firme en Chivas y no piensa renunciar

Pese a la seguidilla de malos resultados, Gabriel Milito está aferrado a su cargo en Chivas. “El día que yo vea que el equipo no me representa, no compite y no da lo mejor en el entrenamiento, ese es el fin del ciclo. Mientras yo no vea eso, voy hasta el final. Con estos jugadores voy hasta el final, cueste lo que cueste”, aseveró.

Más tarde, en la misma conferencia, interpelaron al Mariscal sobre si tenía fuerzas para seguir al frente de Chivas. “Siempre. Sí. El futbol te pone a prueba todo el tiempo, cuando vas bien a ver cómo te comportas. Cuando vas mal y vienen estos resultados inesperados, se te pone a prueba a ver qué tal estás“, contestó.