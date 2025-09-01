Las Chivas de Guadalajara volvieron a merecer mejor suerte en su derrota frente a Cruz Azul, como local en el Estadio Akron, por la Jornada 7 del Apertura 2025. El Rebaño Sagrado tuvo el control del partido, pero su rival fue mucho más efectivo. Los rojiblancos desaprovecharon varias oportunidades, una de ellas en los pies de Efraín Álvarez, quien realizó una fantástica jugada individual.

Si bien con los Xolos de Tijuana veíamos a un Efraín Álvarez como extremo por derecha, con Gabriel Milito el mexicoamericano ha jugado más sobre la banda izquierda. Allí recibió cerca del cierre de la primera mitad contra Cruz Azul, mano a mano contra el defensor colombiano Willer Ditta.

Efraín controló de pierna izquierda y no dudó en encarar a su marcador, amagando ir en ambas direcciones. El ’10’ de Chivas, de hecho, hizo un doble recorte con el que Willer Ditta quedó completamente mareado y fuera de acción. Por desgracia para el Rebaño, Kevin Mier tuvo una rápida salida y evitó el segundo gol rojiblanco.

La jugada de Efra tuvo mucha repercusión en la transmisión en directo, con los narradores sorprendidos por la facilidad con la que se deshizo de Ditta. En redes sociales también hubo numerosos usuarios maravillados con la acción del ’10’ rojiblanco.

El regate de Efra causó furor en redes (Captura)

Efraín Álvarez fue sustituido sobre el cierre del partido ante Cruz Azul

Sobre los minutos finales, Gabriel Milito intentó refrescar el ataque con los ingresos de Hugo Camberos y Yael Padilla, sacrificando así a sus dos mediapuntas titulares, Roberto Alvarado y el propio Efraín Álvarez, quien participó en el gol del empate siendo quien envió el balón al área desde el tiro de esquina.