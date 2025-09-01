Las Chivas de Guadalajara siguen sin levantar cabeza en el Apertura 2025 de la Liga MX y afrontarán el receso por fecha FIFA sabiéndose entre los últimos lugares de la tabla de posiciones. Aunque dominó a Cruz Azul en su última presentación, por la Jornada 7, el Rebaño volvió a quedarse con las manos vacías.

Por supuesto que con este panorama, todas las miradas apuntan hacia el entrenador Gabriel Milito. El estratega argentino ilusionó a todo Guadalajara con una gran pretemporada, un estilo de juego atractivo y fichajes de calidad, pero los resultados no lo acompañan y ya comienza a dudarse de su futuro.

¿Renuncia Gabriel Milito? Su contundente respuesta en conferencia

Tras la caída contra la Máquina Cementera, Gabriel Milito asistió a conferencia de prensa con el objetivo de mostrarse fuerte y optimista de cara a lo que viene. Por eso fue contundente cuando le recordaron las renuncias en sus anteriores equipos: “Aprendí. Quédese tranquilo, no voy a renunciar. Aprendí de esos errores. No renuncio por nada del mundo. Voy a renunciar solamente el día que sienta que el equipo necesita escuchar otra canción“, dijo el entrenador rojiblanco.

Diego Alonso y Vicente Sánchez serían opciones para dirigir a Chivas

Aunque hacia el interior del Guadalajara todos ratifican su confianza en el proyecto de Gabriel Milito, la realidad de Chivas vuelve normal que ya comiencen a barajarse otras alternativas para el banquillo. Según el periodista David Medrano, Diego Alonso y Vicente Sánchez aparecieron en el radar de la directiva rojiblanca, teniendo en cuenta también que otros antiguos candidatos se encuentran todos con trabajo.

Derrota del Femenil ante Tigres UANL

Por la Jornada 9, Chivas Femenil perdió por 2-4 como local ante Tigres UANL. Las dirigidas por Antonio Contreras sufrieron mucho en la primera mitad, donde se fueron al descanso con tres goles de desventaja en el marcador. En el complemento hubo una reacción, pero las grandes intervenciones de Cecilia Santiago le pidieron alcanzar el empate. De momento el Rebaño se encuentra fuera del acceso a la Liguilla.