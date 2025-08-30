En los últimos mercados, las Chivas de Guadalajara han reforzado sus Fuerzas Básicas con jugadores provenientes de otras canteras. Dos de ellos eran elementos destacados en las filas del Atlas, rival del Rebaño Sagrado, pero se cruzaron de vereda para incorporarse a la plantilla del Tapatío.

Jorge Guzmán llegó a disputar unos 36 partidos con la playera del Atlas en distintas competiciones, sin marcar goles. Al finalizar su contrato optó por fichar en Chivas para sumarse inicialmente a las filas del Tapatío, con el que este viernes marcó su primer gol en el triunfo por 3-0 sobre Atlante.

Por su parte, Luis Egurrola supo destacar en las Fuerzas Básicas rojinegras sin llegar a debutar con el primer equipo. En su caso, llegó a Chivas en el semestre pasado y ha integrado las plantillas del Tapatío y de Chivas Sub-23. Ante Atlante ingresó desde el banquillo y selló la goleada.

Guzmán, extremo izquierdo que también puede jugar como carrilero, convirtió con un zurdazo desde afuera del área, en un tiro libre que Sergio Aguayo jugó en corto en lugar de centrar. Por su parte, Egurrola también es extremo y llegó desde atrás luego de un desborde de Gibrán Ortíz.

Los otros “refuerzos” del Tapatío

Además de Jorge Guzmán y Luis Egurrola, Tapatío tiene otros jugadores que llegaron tras destacar en diferentes canteras de la Liga MX: Sergio Aguayo, goleador del equipo, llegó a debutar en Pachuca; Emiliano Freydeld hizo su debut tras pasar por Pumas y Toluca; Abraham Villegas también fue un destacado elemento en las filas de los Diablos Rojos.