El Guadalajara viene de sufrir una nueva derrota en el Apertura 2025 luego de haber caído por 2-1 ante Cruz Azul. En medio de los rumores que surgen sobre posibles reemplazantes, dan a conocer que por la idea de juego y los jugadores son los motivos por los que Gabriel Milito sigue al frente del primer equipo de Chivas. ¿Y qué pasa si el Rebaño Sagrado pierde contra América?

La directiva, jugadores, cuerpo técnico y, ni hablar, en la afición hay una gran frustración porque se hacen buenos partidos, pero no se gana. La tabla de posiciones indica que hoy el Rebaño Sagrado es 16° con cuatro puntos de 18 posibles.

En medio de este contexto adverso surge la gran pregunta de si Gabriel Milito seguirá al frente del equipo y José María Garrido dio a conocer que hoy el entrenador argentino no está en duda. A su vez, ayer por la noche César Huerta reportó en su canal de YouTube que hay dos importantes motivos que llevan a la directiva a tener cabeza fría en este momento a pesar de que los resultados no se están dando.

“Ven en el proyecto un desarrollo de idea futbolística que no se había tenido en el pasado. En el pasado detectaron que habían contado con entrenadores que efectivamente conseguían resultados positivos, pero que no lo hacían partiendo de una idea futbolística que pudiera ser sostenible en el tiempo”, explicó. Y añadió: “Hoy el Club Deportivo Guadalajara cree que tiene en manos un proyecto que aspira a construir un equipo que sea competitivo no solamente con este técnico y se puedan estar poniendo las bases para que el equipo sea competitivo (ya sea con otro DT).

En el mismo reporte señaló que los elementos del Rebaño Sagrado son la otra señal para mantener al técnico argentino. “El segundo argumento que tiene la dirigencia tiene que ver con la convicción del futbolista, con el hablar con el futbolista y sensibilizar cómo están con el técnico, cómo va la convicción, qué tan a gusto están con lo que se juega, qué tanto les interesa jugar”, comentó.

Y añadió: “Las respuestas que se ha topado el Club Deportivo Guadalajara son todas positivas. Ayer me decía una persona muy importante dentro del Guadalajara que ‘yo no me he topado con un solo cabrón, uno solo, que hable mal de Milito con uno solo que me diga está chido, pero no estoy a gusto con él en esto o en aquello Uno solo’”.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Como se sabe Chivas viajará a Estados Unidos para enfrentar a León un amistoso en medio de la fecha FIFA. Debido a este motivo el Guadalajara volverá a ver acción recién el sábado 13 de agosto cuando enfrente al América en una nueva edición del Clásico Nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 21:15 del Centro de México.