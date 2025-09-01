Hay un dato contundente respecto al inicio de certamen de las Chivas de Guadalajara en el Apertura 2025 de la Liga MX: el Rebaño Sagrado recibió goles en todos los partidos disputados. Clara señal de que al equipo le está costando defensivamente brindar las garantías necesarias. Por eso recurrimos al scouting avanzado para encontrar posibles soluciones.

La propuesta del entrenador argentino, Gabriel Milito, implica muchos duelos lejos del arco, lo cual tiene sus riesgos pero también es importante dentro de la idea futbolística del equipo. De momento nombres como Gilberto Sepúlveda, Daniel Aguirre o Miguel Tapias no han logrado brindar tanta seguridad; Diego Campillo es de los pocos que transmite confianza.

En Rebaño Pasión recurrimos a plataformas de scouting avanzado para buscar un defensor que encaje con lo que pretende el Rebaño: salida de balón, duelos individuales y capacidad para jugar lejos de su arco. La recomendación fue Eduardo Águila, zaguero del Atlético San Luis que curiosamente ya estuvo en carpeta del Rebaño.

Comparativa de Eduardo Águila vs. defensores centrales de la Liga MX en la temporada 2024/25 (Imago7)

Águila, zurdo de 23 años, ya ha integrado las convocatorias de la Selección Mexicana y hasta le marcó un gol al Rebaño en el Akron, durante el vibrante triunfo por 4-3 en la Jornada 2 de este Apertura 2025. Fue una de las opciones que manejó la directiva en el último mercado, aunque al final de cuentas acabó llegando Diego Campillo.

Eduardo Águila, habituado a ganar duelos

La comparación entre Sepúlveda y Águila muestra que el jugador del Atlético San Luis gana el 61% de sus duelos en este Apertura 2025, contra un 48% del Tiba, que actualmente pierde más disputas de las que gana. En el semestre pasado, por ejemplo, Águila concluyó con un 54% de duelos ganados en 16 partidos disputados de la fase regular.