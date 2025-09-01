Casi sobre el cierre del mercado, cuando las Chivas de Guadalajara buscaban un defensor central para completar su plantilla, la directiva apuntó sus cañones a Diego Campillo, futbolista que militaba en los Bravos de Juárez. Como parte del acuerdo, el juvenil rojiblanco Diego Ochoa fue enviado como cedido al cuadro fronterizo.

El defensor central era uno de los elementos más prometedores de las Fuerzas Básicas rojiblancas. Capitán en varias categorías, con presencia en las juveniles de la Selección Mexicana y hasta un debut con el primer equipo el semestre pasado, bajo la dirección técnica de Gabriel Milito.

Sin embargo, aunque esperaba ir ganando protagonismo con Chivas, la directiva optó por enviarlo cedido. Juárez aceptó el acuerdo con la condición de incluir una opción de compra, por lo que Diego Ochoa podría quedarse de manera definitiva con el cuadro fronterizo.

Aunque en un principio pareció tener mayor protagonismo bajo la dirección de Martín Varini, en estos últimos partidos su situación ha cambiado. Ochoa apenas jugó dos de los últimos ocho encuentros, completando apenas 14 minutos, por lo que se nota que ya no es prioridad.

El otro canterano que salió cedido: Gael García

En una situación similar se encuentra otra promesa rojiblanca como Gael García, quien salió cedido pero a León. Sin embargo, el atacante de 21 años de momento no ha entrado en la consideración del cuerpo técnico encabezado por Eduardo Berizzo, pues sólo jugó contra Chivas por la Jornada 2.