El sábado Chivas no pudo contra Cruz Azul y ante su afición perdió por 2-1 en la jornada 7 del Apertura 2025. Tras lo sucedido en el Estadio Akron dan a conocer Javier Alarcón señaló que aunque el Gabriel Milito sigue sin ganar el Guadalajara puede seguir creciendo.

La tabla de posiciones es la muestra el cachetazo de la realidad que recibe el Rebaño Sagrado tras cada partido porque se encuentra décimo sexto con cuatro puntos. Cada vez más lejos queda el sexto lugar que hoy ocupa Pachuca, último clasificado directo a la Liguilla, y del décimo puesto que hoy es ocupado por Pumas, último reclasificado al Play-in.

Chivas jugó bien contra Cruz Azul, lo puso contra las cuerdas, pero pudo quedarse con los tres puntos. A pesar de lo vivido en el Estadio Akron, Javier Alarcón, periodista identificado con la Máquina Cementera, señaló que este equipo puede seguir creciendo.

“Aunque Milito sigue perdiendo partidos yo sí le sigo viendo forma al Guadalajara. Parece una manera muy elegante de decir ‘hay que resistir. No es resignarse, hay que resistir’. Este Guadalajara puede crecer, tiene jugadores que están asumiendo la responsabilidad desde el punto de vista de los que tienen experiencia Romo y aparecen jugadores como Sandoval y jugadores que intentan a través del fútbol de Camberos, de Efraín, pues darle esa amplitud esa amplitud que requiere el juego de Chivas ese cambio de ritmo ese desequilibrio”, analizó el conductor de ESPN en su canal de YouTube.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Como se sabe Chivas viajará a Estados Unidos para enfrentar a León un amistoso en medio de la fecha FIFA. Debido a este motivo el Guadalajara volverá a ver acción recién el sábado 13 de agosto cuando enfrente al América en una nueva edición del Clásico Nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 21:15 del Centro de México.