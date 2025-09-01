El último mercado de fichajes trajo varias novedades para las Chivas de Guadalajara. La directiva rojiblanca decidió dar salida a algunos jugadores importantes, como lo eran Víctor Guzmán y Fernando Beltrán. El Pocho, por ejemplo, era uno de los máximos referentes, pero se marchó al Pachuca.

De regreso al Estadio Hidalgo, donde supo vivir los mejores momentos de su carrera, el Pocho Guzmán intenta recuperar la confianza. Aunque está recuperando continuidad, el experimentado mediocampista fue suplente en los últimos dos juegos de los Tuzos, frente a León y América.

Por decisión técnica de Jaime Lozano, Guzmán no inició como titular en la visita del Pachuca a las Águilas, pero sí que ingresó en el complemento para intentar igualar el encuentro. Sin embargo, de manera increíble el Pocho falló una ocasión inmejorable, sin marca y desde muy cerca, desviando su remate.

Los números del Pocho Guzmán en Pachuca

Desde que abandonó las filas del Rebaño Sagrado, Víctor Guzmán ha jugado 12 partidos oficiales con el Pachuca, con un saldo de un gol y tres asistencias. La buena noticia es que ha jugado con regularidad y lleva 11 presencias consecutivas ya sea como titular o como suplente.

¿Víctor Guzmán debe regresar a Chivas?

La salida del Pocho Guzmán se dio mediante una cesión al Pachuca, la cual será por una temporada. Llegado a ese momento, los Tuzos deberán definir si hacen o no uso de la opción de compra, pero de no ser así el futbolista debería regresar a las filas del Guadalajara para resolver su futuro.