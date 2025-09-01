Ni el aficionado más pesimista podía imaginar un peor inicio de temporada para Gabriel Milito en el Club Deportivo Guadalajara. Por el perfil con el que llegó el director técnico y el gran nivel del equipo, las expectativas estaban más altas que nunca. Sin embargo, la decimosexta posición que ocupa en la tabla del Apertura 2025 significa una gran decepción para todo el chiverío.

No obstante, en la misma clasificación se puede observar una particularidad que le entrega algo de ilusión a la afición. Con 7 jornadas disputadas, Chivas disputó 6 partidos, lo que le entrega esperanza de cara a una eventual clasificación a los playoffs. El dato alentador es que, ganando su partido pendiente, quedaría a solo 2 puntos del play–in.

América, próximo rival de Chivas, venció por 2 a 0 al Pachuca en la jornada 7 del Apertura 2025. (Imago7)

Ubicado en la antepenúltima posición, el miedo de una segunda eliminación consecutiva en fase regular está latente en el Rebaño Sagrado. De igual manera, sumar de a 3 en la jornada 1 que quedó pendiente sería de gran ayuda, aunque el rival (Tigres UANL), es de máxima dificultad. El partido se disputará el miércoles 17 de septiembre.

La diferencia de goles de -3 le permite, pese a los escasos 4 puntos acumulados, mantenerse por encima de Querétaro y Puebla, que suman la misma cantidad de unidades. Sin embargo, los Gallos Blancos tienen un saldo goleador de -7 y la Franja de -12, lo que le da una ventaja mínima al Guadalajara.

Chivas se mantiene a 5 puntos de Pumas, el décimo clasificado

El formato de competencia de la Liga MX le entrega ilusión a Chivas respecto a una posible presencia en la postemporada pese a los pésimos resultados. De 18 equipos que participan de la máxima categoría del futbol mexicano, 10 compiten por algo importante en la fase regular.

Si logra sumar de a 3 contra Tigres (partido que se jugará en el Estadio Akron), solo 2 puntos lo separarán de Pumas UNAM. Los universitarios se ubican, tras la jornada 7, en la décima colocación, es decir, que en este momento estarían obteniendo el último boleto al play–in.