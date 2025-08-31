“Me río para no llorar“, comentó con decepción Francisco Palencia sobre la actualidad del Club Deportivo Guadalajara. El exfutbolista analizó el presente del equipo donde jugó entre 2003 y 2005. Ante los malos resultados del equipo, el veredicto sobre las decisiones de Gabriel Milito fue claro.

“Es triste ver cómo Chivas lo intenta, cómo le modifica, cómo pone jugadores y se inventan posiciones para ellos. Yo creo que es donde está una de las claves. Hay muchas, pero una de las principales es que modifica a muchos jugadores de su posición donde te pueden rendir mucho mejor”, comenzó su cruda crítica sobre el DT rojiblanco.

Además, Paco señaló que la disposición táctica, sobre todo en la defensa, no le da resultados al Mariscal. “Después se casa solamente con su línea de 3 y no le modifica“, consideró Palencia, en la misma sintonía de los comentarios que hizo Ricardo La Volpe.

Luego, agregó: “No sé si haya practicado otro tipo de parado táctico. Muchos de los jugadores están en un proceso de maduración. Por ejemplo, (Hugo) Camberos no ha tenido tanta actividad. A veces (José) Castillo juega, luego no juega. Modifica muchos jóvenes. (Santiago) Sandoval también está en proceso de maduración y muchas veces les pedimos a estos jugadores que rindan como tal”.

Paco Palencia se refirió a los jóvenes que juegan en Chivas

Sobre el momento que viven los jóvenes en Chivas, Palencia continuó: “La exigencia del equipo así lo requiere. No importa la edad que tengas, debes rendir, pero en estos casos creo que están muy jóvenes todavía algunos de los jugadores como para como para echarse el equipo al hombro. Los que se lo deben echar muchas veces no están en su mejor momento“.

Además, quien también fue futbolista de Cruz Azul lamentó la falta de fectividad que hay en el Rebaño Sagrado. “La falta de gol y contundencia es palpable. Luego le ganan con muy poco. Entonces es un cúmulo de todas esas cosas por las que yo creo que Chivas no está pasando un buen momento“, concluyó Paco Palencia.