Épocas convulsionadas se viven en el Club Deportivo Guadalajara. El mal momento deportivo, dilatado a lo largo de los años, generaron un descontento general entre los aficionados. El cansancio de los fans se evidenció cuando increparon a algunos dirigentes que estaban en el Estadio Akron.

Justamente en el recinto de Chivas, pero en la previa al partido contra Cruz Azul, se dio un hecho de violencia. De acuerdo a lo que observó el periodista Omar Pérez Campos, un grupo de al menos 4 personas golpeó en el suelo a un “chavo sin camisa“.

Chivas tomó acciones luego del hecho de violencia sucedido en el Estadio Akron en la previa de Chivas vs. Cruz Azul. (X: @EstadioAKRON)

“Cuando se zafó, el afectado se fue corriendo hacia la zona de la taquilla y 2 de los otros se ufanaban. Otra vez, no sé cómo inició, pero no era 1 vs. 1“, publicó el cronista en su cuenta de X. A su vez, el Rebaño Sagrado publicó un comunicado oficial a través de la cuenta del Estadio Akron.

Hasta el momento no era un hecho largamente difundido, por lo que muchos aficionados preguntaron en la publicación oficial qué había sucedido. Pérez Campos citó el posteo y relató lo que había visto, donde también denunció que personal de seguridad no actuó de la manera adecuada.

Chivas lanzó un comunicado oficial por la violencia en el Estadio Akron

“Sobre el incidente en la zona de estacionamiento que fue reportado en redes sociales, el Estadio AKRON informa que, como parte del seguimiento que se le ha dado al caso y del respectivo proceso de investigación interno, contactamos a la familia de la persona afectada y este lunes los recibimos en nuestras instalaciones para recabar toda la información posible”, comenzó Chivas con su comunicado.

Luego, agregó: “Además de haber puesto a su disposición un acompañamiento legal, se les exhortó a levantar la denuncia ante la Fiscalía del estado. Estaremos atentos a tal proceso para ayudar en la investigación de las autoridades correspondientes y continuar con el apoyo a la familia“.

“Queremos reafirmar nuestra postura y compromiso de impulsar y procurar la cultura de la paz, de la sana convivencia y de la tolerancia, al tiempo de hacer un llamado para que todos los asistentes a nuestro estadio y a cualquier otro recinto hagamos lo mismo en pro del futbol mexicano”, concluyó.