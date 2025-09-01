Para ser entrenador o jugador de Chivas hay que tener una espalda muy grande porque es un equipo que exige resultados y en este Apertura 2025 no se ven. En medio de este contexto, Ricardo Peláez advirtió a Gabriel Milito sobre la presión al marcar que lo puede terminar destruyendo.

En conferencia de prensa el entrenador argentino se mostró molesto con el resultado, pero no con un rostro desorientado en el que parecía no encontrar respuesta a lo sucedido como ante Santos Laguna y FC Juárez. Es por este motivo que no solamente señaló que se mantenía en el equipo y que no iba a renunciar, sino que también expresó que está a muerte con sus futbolistas.

En la mesa de ESPN Ricardo Peláez se hizo eco de las palabras de Gabriel Milito en conferencia de prensa al señalar que tiene que tener cuidado con que no lo termine de comer. “Lo que fue la pretemporada las expectativas que se generan cuando hay un cambio como el caso de Milito que llega con un prestigio importante, pero después hay que ir a la calle, después hay que ir al súper, hay que ir a misa, hay que salir al restaurante y que la gente te esté presionando y presionando y presionando, pero de una manera increíble”, expresó.

Y agregó: “Estás hablando de un equipo de alta presión. Uno de los dos equipos más creadores de expectativas en la gente. No es fácil. Una cosa es decir: ‘No renuncio como lo hemos pensado muchos y aquí me quedo y vamos bien’. Y otra cosa es ya con esa presión constante y con esos insultos y con esa adversidad con la que se presenta el todo, el jugador, el directivo y el entrenador en Chivas. Quiero ver de qué está hecho Milito, a ver si realmente va a aguantar”.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Como se sabe Chivas viajará a Estados Unidos para enfrentar a León un amistoso en medio de la fecha FIFA. Debido a este motivo el Guadalajara volverá a ver acción recién el sábado 13 de agosto cuando enfrente al América en una nueva edición del Clásico Nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 21:15 del Centro de México.