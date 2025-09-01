Javier Hernández suele ausentarse por mucho tiempo de las canchas por diversos motivos. En donde siempre se mantiene activo y generando repercusión es en las redes sociales. Luego de la polémica que escaló hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, Chicharito ironizó en más de una oportunidad con aquel hecho, lo que genera la sensación de que lo tomó a la ligera.

En esta oportunidad, Hernández Balcázar publicó un video en su Instagram donde reveló su nueva actividad fuera de las canchas. Chicharito se mostró en el traslado a un salón de pilates, donde se dedicó a realizar ese método gimnástico. Además, en la publicación volvió a tomar con su particular humor aquella polémica por los dichos con los que fue tildado de machista.

“El mes pasado este hombre funado hizo pilates por primera vez”, publicó el delantero del Club Deportivo Guadalajara. “Próximamente voy a dar cursos sobre las funadas“, comentó en un pasaje del video. “Funar” es la palabra que Javier Hernández utiliza para referirse a la denuncia, señalamiento o cancelación a la que fue sometido luego de sus palabras sexistas.

“Cursos sobre cómo lidiar una funada o cursos sobre cómo generar que te funen“, continuó el exjugador del Manchester United, haciendo una nueva broma sobre aquel hecho. El video fue posteado en su Instagram menos de 2 días después de que se haya concretado su vuelta a las canchas tras una larga ausencia.

Javier Hernández volvió a jugar con Chivas en la derrota ante Cruz Azul

Chivas se retiró al entretiempo del partido contra Cruz Azul perdiendo por 1-2. Por el hecho de no poder conseguir el empate, en el minuto 26 del segundo tiempo Gabriel Milito decidió incluir a Javier Hernández. El delantero volvió a tener rodaje en un partido oficial después de 4 meses y medio. Chicharito no pudo gravitar y la Máquina Cementera se llevó los 3 puntos.