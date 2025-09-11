Lo que empezó como un sueño hecho realidad para Gerardo Espinoza en las Chivas de Guadalajara, se convirtió en una pesadilla que terminó con pobres resultados y una serie de fuertes críticas por no haber clasificado ni al PlayIn. Por tal motivo, el estratega sugirió que hay situaciones al interior del club de las que no se puede profundizar.

El joven entrenador tuvo muchos problemas para conformar una alineación efectiva, luego de tomar el cargo en el primer semestre del 2025 cuando se fue el español Óscar García, se pensaba que el estilo de juego sería efectivo, pero la realidad es que el Rebaño Sagrado nunca tomó un impulso que realmente ilusionara. Ante el cuestionamiento de lo que se vive al interior del equipo, Espinoza no quiso entrar en detalles.

“Sinceramente, una disculpa esas son cosas que suceden, son interiores de los clubes, que hay que vivir. Hay otros técnicos, por ejemplo Victor Manuel Vucetich, que en su momento expresó algunas cosas, me parece que todos tienen cierta razón”.

Espinoza no pudo clasificar ni al PlayIn. Foto: Imago7/Cristian Hernandez

“Hay que llevar las cosas mucho más a fondo y analizar mucho más la situación. Es un gran club, se merece muchas más cosas, grandes resultados y no solamente estar esperando eso de que Chivas es campeón cada 10 años. Es una institución que merece mucho más”, fue parte de lo que comentó Espinoza en entrevista con Fox Sports.

Los números de Gerardo Espinoza en Chivas

El timonel mexicano fue designado después de la Jornada 10 y asumió el cargo en nueve partidos de los cuales ganó dos, empató cuatro y perdió tres juegos entre Liga MX y Concachampions, donde quedó eliminado a manos del América en los Octavos de Final. Recibió 11 goles y anotó seis con una efectividad del 37%.