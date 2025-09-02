Chivas se encuentra sumido en una profunda crisis deportiva luego de que haya perdido por 2-1 contra Cruz Azul por la jornada 7 del Apertura 2025. El equipo rojiblanco hoy se ubica en 16° con cuatro puntos a cinco unidades de Pumas que hoy es décimo puesto.

En medio de este contexto Chicharito Hernández se vuelve a mostrar en redes sociales con su nueva chamba, mientras que la afición se ilusiona con volver a contar entre sus filas a Richard Ledezma. A su vez, exdirectivo rojiblanco adivirtió a Gabriel Milito y la FMF da a conocer los audios del VAR del juego contra la Máquina.

La nueva actividad de Chicharito Hernández

Chicharito mostró su nueva chamba fuera de las canchas. (Foto: IMAGO7)

Chicharito Hernández volvió a tener acción con Chivas en la derrota contra Cruz Azul por la jornada siete del Apertura 2025. Tras lo vivido en el Estadio Akron, el atacante rojiblanco se mostró en redes sociales haciendo pilates.

FMF generó polémica con los audios del VAR de Chivas vs. Cruz Azul

Víctor Alfonso Cáceres genero polémica en Chivas vs. Cruz Azul.

El juego entre Chivas y Cruz Azul dejó mucha tela para cortar debido a las decisiones arbitrales de Cáceres. Ayer la FMF dio a conocer los audios del VAR en el que explican por qué no concedieron el penal a Bryan González. Sin embargo, lo que no se explicó fue la mano del Toro Fernández que pudo significar un penal para el Guadalajara en el segundo tiempo.

Ricardo Peláez advierte a Gabriel Milito

Ricardo Peláez advirtió a Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

Luego de la derrota de Chivas ante Cruz Azul, Gabriel Milito señaló en conferencia de prensa que se encuentra firme en el equipo. Tras su declaraciones Ricardo Peláez advirtió que la presión lo puede comer debido a que se encuentra a un grande de México.

¿Richard Ledezma llega para el juego contra América?

Como se sabe, Chivas cuenta con varios jugadores en la enfermería y uno de ellos sería Richard Ledezma. En medio de este contexto, Aldo Lara dio a conocer que hay posibilidades de que el futbolista proveniente de PSV pueda estar disponible para jugar contra América en el Clásico Nacional.