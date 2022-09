En el cuadro tapatío no pueden superar los malos trabajos de los nazarenos que se han dado en la presente campaña afectándolos de manera directa.

El Club Guadalajara ha sufrido trabajos arbitrales terribles en el Torneo Apertura 2022, sin contar lo que ocurrió el sábado pasado en el Clásico Nacional donde cayeron frente a América 2-1 y haberse manifestado al respecto le costó una fuerte multa al técnico Ricardo Cadena, pero no fue la primera vez que el trabajo de los hombres de negro afecta directamente en el resultado.

En la Jornada 4 contra León le anularon un gol legítimo a Alexis Vega por un supuesto fuera de juego que nunca existió, ante Toluca echaron atrás un penalti que ya habían marcado por una falta en el área sobre Gilberto Orozco y minutos después le quitaron un gol a Cristian Calderón por otro fuera de lugar que tampoco se pudo comprobar en la transmisión. Aunque también contra Mazatlán se vieron afectados cuando no expulsaron a uno de los anotadores de los sinaloenses.

Ahora en el partido contra las Águilas la polémica se encendió cuando el árbitro Adonai Escobedo no revisó el VAR para observar si el balón cruzó la línea de gol en un lance de Guillermo Ochoa que parece haber sacado el balón dentro de su portería, luego de un estupendo remate con la cabeza del mediocampista Sergio Flores, lo que puso muy tenso el segundo lapso en el Estadio Azteca.

Con esto, Cadena no pudo evitar su opinión acerca del trabajo de Escobdeo y lo calificó de “terrible” y esto le costo una sanción, mientras que Fernando Beltrán se le fue con todo al final del juego ganándose la tarjeta roja, por lo cual en Guadalajara ya preparan un plan para poder expresar sus inconformidades con el trabajo de los nazarenos.

Chivas prepara nuevo malestar contra el arbitraje

De acuerdo al diario El Universal, la dirigencia del equipo tapatío planea volver a visitar las oficinas de la Federación Mexicana de Futbol, como lo hiciera Ricardo Peláez hace un par de semanas: “Volverán a buscar una charla, porque no le gustó ni tantito el trabajo de Adonai Escobedo el sábado, en el Clásico de Clásicos ante el América. Las Chivas se sienten perjudicados por la jugada en la que no hay claridad sobre si el remate de Sergio Flores rebasó o no la línea de gol”.

