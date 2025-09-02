En las últimas horas, la discusión en el mundo del Club Deportivo Guadalajara se centra en si se debe esperar más a Gabriel Milito pese a los malos resultados o analizar alternativas de reemplazo. Mientras en la opinión pública hay posturas opuestas, en la directiva existiría el convencimiento de continuar con el proyecto del argentino.

Quien dio su parecer en las últimas horas fue Antonio Carlos Santos, exjugador del Club América y otros 6 equipos del futbol mexicano. El brasileño fue ganador del Balón de Oro en la temporada 1987-1988, por lo que es una opinión calificada en el tema. En el programa Línea de Cuatro, Santos pidió paciencia con Gabriel Milito.

“La carrera de Milito ha estado en Brasil, ha tenido la fortuna de grandes equipos, no recuerdo si ganó la Libertadores (llegó a la final). Ahora estamos viendo que ya quieren correrlo, pero un entrenador no puede llegar y en 2 meses hacer la diferencia. Es una papa caliente dirigir a Chivas con toda la presión de no ganar, de que pocos jugadores tienen la personalidad para sostenerlo”, afirmó.

Además, le consultaron a quién elegía entre el argentino y André Jardine y no dudó en optar por su compatriota: “Voy a Jardine por 10 grados arriba. No quiero demeritar a Milito porque no es un tema de conocimiento. Jardine, cuando llegó a San Luis, un equipo sin mucha presencia futbolística, armó 2 equipos y calificó 2 veces; le dan oportunidad en América, sin ganar nada, y lo demuestra ganando 3 campeonatos”.

Antonio Carlos Santos consideró que Gabriel Milito tiene la capacidad para dirigir a Chivas

Al ser un gran conocedor del futbol mexicano y brasileño, Antonio Carlos Santos conoce lo que Gabriel Milito logró en Brasil. Con Atlético Mineiro, el Mariscal llegó a la final de la última Copa Libertadores, aunque allí quedó una mancha, ya que no la pudo ganar pese a que su rival (Botafogo) jugó casi todo el partido con un hombre menos.