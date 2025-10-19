La victoria del Club Deportivo Guadalajara sobre Mazatlán FC dentro de la Fecha 13 del Torneo Apertura 2025 no pasó desapercibida para Álvaro Morales, pues utilizó sus redes sociales para burlarse de nueva cuenta del equipo de Gabriel Milito.

Y es que luego del encuentro, que gracias al resultado, Chivas se metió de lleno en la pelea por los primeros lugares de la tabla general del Torneo Apertura 2025, el polémico periodista de la cadena ESPN compartió un breve mensaje en X, pero contundente: “Uy, esas chivitas se sienten’muy-muy'”.

Cabe mencionar que esta publicación del ‘Brujo’, como también es conocido, tiene como objetivo minimizar el gran momento futbolístico por el que pasa el Rebaño Sagrado en el Torneo Apertura 2025, quien suma cuatro victorias consecutivas, siendo en la Jornada 9 ante Toluca la última vez que perdieron.

¿Qué viene para las Chivas en el Torneo Apertura 2025?

Al Club Deportivo Guadalajara ahora le toca enfrentar a los Gallos Blancos del Querétaro en la Fecha 14 del Torneo Apertura 2025, a disputarse el miércoles 22 de octubre en la cancha del Estadio La Corregidora, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Cabe mencionar que las Chivas se encuentran en la octava posición de la tabla general con 20 unidades, con un balance de seis victorias, dos empates y cinco descalabros.