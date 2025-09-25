Esteban Mendoza es actualmente uno de los nombres propios de las Fuerzas Básicas del Guadalajara en este Apertura 2025. El delantero nacido en Cuernavaca, de apenas 18 años, se ha ganado un lugar en el equipo Sub-19 y ya empieza a mostrar las credenciales que lo llevaron a convertirse en una de las grandes apuestas del Rebaño tras brillar en la Liga TDP.

Su carta de presentación la dio con los Mineros de Querétaro, donde firmó una temporada 2023-24 de ensueño. En 21 partidos de la fase regular anotó 33 goles, incluyendo dos partidos con doble hat-trick, además de guiar al equipo a la Liguilla con un total de 37 tantos en 25 encuentros oficiales.

Su potencia goleadora despertó rápidamente el interés de los scouts rojiblancos, que lo sumaron a la cantera tapatía hacia mitad del año pasado. Ya con la camiseta de Chivas Sub-19, Mendoza no tardó en adaptarse. En este torneo ha disputado los diez partidos del torneo y registra tres anotaciones, siendo el tercer mejor artillero del plantel solo por detrás de José Elenes y Brandon Brocksom, su habitual compañero en la delantera del equipo que dirige Benny Ferreyra.

Lo más destacado llegó en una racha de tres jornadas consecutivas en las que marcó: primero en el Clásico Nacional frente al América para sellar el empate 1-1, después ante Tigres para asegurar la victoria 2-1 y finalmente contra Toluca, pese a la derrota 6-3. Tres goles que confirman que el olfato goleador que mostró en la TDP también puede trasladarlo a un escenario más competitivo

Los talentos de Chivas que llegaron desde Liga TDP

Mendoza es parte de una camada de jóvenes que han dado el salto desde la Liga TDP a Verde Valle, junto con Ian Torres, Maximiliano Bustos y Diego Latorre. En su caso, la expectativa es alta: un delantero con instinto, potencia y capacidad para aparecer en los momentos importantes, que ya comienza a escribir su propia historia en el club más popular de México.