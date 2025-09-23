En pocas horas Chivas vuelve a tener acción en la Liga MX debido a que enfrenta a Necaxa por la jornada 10 del Apertura 2025. En medio de este contexto, en las instalaciones rojiblancas el equipo Sub19 ve acción se impone ante los Rayos con un golazo de volea de Brandon Brocksom para abrir el marcador.

El equipo de Benny Ferreyra llegaba a este partido con una dura derrota ante Toluca luego de haber perdido por 6-3. Es por este motivo que el Guadalajara necesita volver a sumar de a tres porque los puestos de clasificación directa comenzaban a alejarse.

Quien tomó en serio esta situación fue Brandon Bracksom debido a que en menos de 10 minutos logró que Chivas tome la delantera. Al borde del área grande le dio de volea al balón y lo puso sobre el palo derecho del portero de Necaxa.

Minutos más tarde el equipo de Ferreyra amplió las diferencias desde una jugada de pelota para poner el 2-0 parcial. Leonardo Cepeda se llevó a uno de los defensas hidrocálidos, lo superó en velocidad y remató de cabeza para marcar el segundo.

¿Dónde ver EN VIVO Chivas vs. Toluca por el Apertura 2025?

Chivas volverá a tener acción en el Apertura 2025 este martes en el Estadio Akron ante Necaxa por la jornada 9. El juego comenzará a las 19:05 del Centro de México y se podrá ver por Amazon Prime, mientras que por Estados Unidos se verá bajo la transmisión de Telemundo.