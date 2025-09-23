La afición de México se destaca por ser pasional en los diferentes estadios en el que la Selección Mexicana está presente. Sin embargo, la IA dio a conocer que los fanáticos de Chivas están por encima de América, pero que Tigres tiene a la mejor por su fidelidad cuando sufrieron el ascenso.

Si por algo se destacan los chivahermanos es por siempre estar exigiendo a jugadores, cuerpo técnico y directiva resultados. En el semestre pasado varios aficionados realizaron pintadas y pancartas contra Chicharito Hernández y la familia de Amaury Vergara.

La realidad de Chivas no es muy diferente a la de meses atrás en cuanto a la falta de éxito, pero la afición rojiblanca sigue presente siempre que juega el Guadalajara. En este contexto decidimos preguntarle a Gemini, la IA de Google, cuál es la afición más grande de México y señaló que los chivahermanos están por encima que la del América.

Afición de Chivas por encima que la de América según la IA de Google. (Foto: IMAGO7)

“Es importante recalcar que es una interpretación basada en diferentes facetas de lo que significa ser una mejor afición. La razón principal de este orden es la ponderación de la fidelidad incondicional como el rasgo más valioso”, explicó la inteligencia artificial previo a poner en el puesto dos a la del Rebaño Sagrado.

“Pongo a Chivas en segundo lugar por lo que representa a nivel cultural y social. Su afición no se basa únicamente en el éxito deportivo, sino en un profundo sentido de pertenencia e identidad nacional. Es un fenómeno que trasciende el fútbol”, expresó.

Y añadió: “Ser aficionado de Chivas es, para muchos, una extensión de su identidad mexicana. Esta conexión, forjada por la tradición de jugar solo con mexicanos, crea una base de seguidores masiva y leal que no necesita de títulos constantes para mantenerse viva. Su capacidad para ser local en cualquier parte del país es una muestra de una popularidad orgánica y arraigada en la cultura, lo cual es increíblemente poderoso”.

Por otro lado, Gemini decidió poner en el tercer lugar a los fanáticos de América. “La afición del América es masiva y sumamente exigente, lo que impulsa la grandeza del club. Sin embargo, su enorme popularidad está intrínsecamente conectada a su historia de ser un equipo protagonista y ganador. A diferencia de Tigres, su lealtad no ha sido probada en una catástrofe como un descenso. Su pasión es innegable, pero se manifiesta en un contexto de alta expectativa y una cultura de ‘o lo amas o lo odias’ que depende en gran medida de su protagonismo constante”, expresó.

¿Quién es la afición más grande de México?

Sin tener en consideración a Chivas para el puesto uno, Gemini explica que Tigres es la más importante por su fidelidad cuando descendieron. “Coloco a la afición de Tigres en primer lugar porque ha demostrado su lealtad de la manera más difícil y contundente posible: en el descenso. Mientras que la popularidad puede fluctuar con los campeonatos, el apoyo incondicional en la peor crisis deportiva de un club es la prueba definitiva de amor por los colores, no por los resultados”, explicó.

Y agregó: “Abandonar a un equipo en su peor momento es fácil. Llenar un estadio en segunda división, imponer récords y alentar con la misma o más fuerza que en primera, es un fenómeno extraordinario que ninguna otra de las grandes aficiones de México ha tenido que demostrar de esa manera. Por esa razón, su título de ‘La Incomparable’ está sólidamente justificado”.