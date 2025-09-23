Esta noche Chivas vuelve a tener acción en la Liga MX debido a que enfrenta a Necaxa por la jornada 10 del Apertura 2025. La mala noticia para la afición rojiblanca es que este partido no será transmitido por TV abierta, por lo que repasamos por dónde se podrá seguir el encuentro del Rebaño Sagrado.

No hay dudas de que esta noche el equipo de Gabriel Milito comenzará a jugar su primera final para llegar a la Liguilla debido a que necesita sumar de tres para que el Play-in no se escape. Especialmente porque bajó varios escalones tras la derrota contra Toluca y la victoria ante Atlético de San Luis frente a Santos Laguna.

A su vez, en el Gigante de Zapopan también estará en juego el honor debido a que se dará el regreso de Fernando Gago. Necaxa viene de vencer a Puebla por 1-0 en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

Las Chivas de Gabriel Milito vienen de perder por goleada contra Toluca. (Foto: IMAGO7)

¿A qué hora se juega Chivas vs. Necaxa por el Apertura 2025?

Como decíamos este martes 23 de septiembre Chivas recibe a Necaxa por la jornada 10 del Apertura 2025. El juego se podrá comenzará a las 19:07 del Centro de México en el Estadio Akron, inmueble que será una de las sedes del Mundial 2026.

¿Va por TV abierta Chivas vs. Necaxa por el Apertura 2025?

Lamentablemente el juego entre Chivas y Necaxa por la jornada 10 del Apertura 2025 no se podrá ver televisión abierta debido a que será transmitido por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos se podrá ver por Telemundo. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el Estadio Akron.