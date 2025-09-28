En Chivas todo el mundo se queda con lo que sucedió en el primer equipo debido a que logró superar por 2-0 a Puebla. Sin embargo, en las fuerzas básicas rojiblancas también tuvieron acción, pero no fue la mejor debido a que en una sola categoría se logró ganar. Por este repasamos el resultado y cómo marcha en la tabla cada una de las subs.

Puebla (5) 1-1 (4) Chivas Sub-21

Chivas empató contra Puebla y en penales perdió. (Foto: IMAGO7)

El equipo de Pepe Meléndez venía de perder por la mínima diferencia contra el Necaxa por 2-0 y necesitaba volver a sumar porque cada vez se aleja más y más de los puestos de clasificación. El viernes enfrentó a Puebla, empató 1-1 y en los penales terminó perdiendo por 5-4. Actualmente es 12 con 14 puntos.

Puebla 0-2 Chivas Sub-19

Chivas Sub-19 pudo contra Puebla. (Foto: IMAGO7)

El equipo de José Elenes venía de superar por 2-0 a Necaxa y este viernes logró quedarse nuevamente con los tres puntos ante Puebla. Brandon Bracksom volvió a anotar, mientras que Emiliano Rodríguez puso el 2-0 final. Los canteranos hoy son séptimos en la tabla general con 18 puntos.

Rayadas de Monterrey 4-2 Chivas Femenil Sub-19

Chivas Sub-19 perdió por paliza contra Rayadas. (Foto: IMAGO7)

Las rojiblancas venían de superar a Mazatlán por 3-2. Sin embargo, el jueves no pudo contra Rayadas debido a que perdió por 4-2 y se ubica en la séptima posición del Grupo 2 con 12 puntos, a 6 puntos de Tijuana.

Rayados de Monterrey 4-2 Chivas Sub-17

Chivas perdió contra Rayados. (Foto: IMAGO7)

El equipo de Alberto Ascencio venía de perder por la mínima diferencia contra Mazatlán y necesitaba volver a sumar porque se encontraba quinto en el Grupo 2. Ante Rayados de Monterrey fue goleado por 4-2 y cayó a la séptima posición. La única buena noticia es que Atlético de San Luis, cuarto del grupo, se encuentra a un punto.

Rayados de Monterrey 1-0 Chivas Sub-15

Los dirigidos por Érick Galíndez venían de superar a Mazatlán por 1-0, pero contra Rayados de Monterrey perdieron por la mínima diferencia. A pesar de la derrota, el Guadalajara es tercero en el Grupo 2 con 24 puntos.