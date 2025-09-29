En las fechas 10 y 11 del Apertura 2025 se dieron buenas noticias para el Club Deportivo Guadalajara. El equipo de Gabriel Milito recuperó posiciones en la tabla con los triunfos ante Necaxa y Puebla, dos equipos que, a priori, eran inferiores, por lo que Chivas debía ganarles.

El conjunto rojiblanco consiguió algo que no sucedía hacía casi un año. La última vez que el Rebaño Sagrado se llevó los tres puntos en dos partidos consecutivos fue el 19 y 22 de octubre de 2024. Luego de la repentina salida de Fernando Gago, Arturo Ortega pudo llevar al equipo a vencer a domicilio a Pachuca por 0-2 y a Necaxa por 3-2 en el Estadio Akron.

Arturo Ortega junto a Guillermo Almada en el triunfo de Chivas sobre Pachuca por la jornada 12 del Apertura 2024. (Getty)

En esta oportunidad se espera que haya un final diferente en el campeonato de la Liga MX. En aquel Apertura 2024 quedó eliminado en el play–in contra Atlas. Actualmente, y luego de los dos triunfos, ya depende de sí mismo para llegar al play-in, con el objetivo de luego seguir en la Liguilla.

No obstante, puede evitar la reclasificación si se dan otros resultados. Cuando los 18 equipos de la máxima categoría del futbol mexicano jugaron los 11 partidos correspondientes, Chivas ocupa la novena posición. En la próxima jornada se enfrentará a Pumas UNAM, un rival directo, ya que se encuentra en el décimo puesto.

Chivas lleva más de un año sin tres victorias consecutivas

La última gran racha de Chivas se dio entre el 30 de marzo y el 8 de mayo de 2024. En aquella oportunidad hilvanó seis victorias consecutivas. El Rebaño Sagrado venció a Monterrey, Puebla, Pachuca, Querétaro y Atlas por la fase regular del Clausura. Luego, sumó su sexta victoria al hilo en la ida de los cuartos de final, ante Toluca. En la vuelta se cortó el envión con un empate en cero.