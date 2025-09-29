La Selección Mexicana tuvo su debut en el Mundial Sub 20 de Chile 2025, con un empate por 2-2 ante Brasil. La cantera rojiblanca fue determinante para rescatar la igualdad ante un claro candidato al título, ya que Diego Ochoa, defensor central cedido en Juárez, marcó de cabeza el segundo gol del Tri juvenil.

Ochoa fue el único de los cuatro futbolistas de Chivas que tuvo participación en el encuentro, ya que sorpresivamente, tanto Yael Padilla como Hugo Camberos se quedaron afuera del once. Sin embargo, al menos Yael pudo ingresar en el complemento, mientras que Camberos directamente no vio minutos.

Por esta decisión, el entrenador Eduardo Arce fue muy cuestionado en redes sociales, y no sólo por aficionados de Chivas. Distintos comunicados, analistas y seguidores de diversos clubes consideraron un gran error el hecho de que Camberos no tuviera participación, más allá de que México alcanzó a conseguir la igualdad.

No están siendo semanas sencillas para Hugo Camberos, joya de Chivas, ya que más allá de vivir el sueño mundialista, parece estar relegado en la consideración de Arce y también lo estaba con Gabriel Milito en el Rebaño Sagrado, antes de romper filas para unirse a la concentración del Tri.

La última titularidad de Hugo Camberos

Aunque deslumbró a propios y extraños con sus condiciones al debutar en Chivas, Hugo Camberos lleva ya unos meses sin poder gravitar ni tener un voto de confianza por parte de sus entrenadores. De hecho, su última titularidad oficial fue en el Clásico Tapatío ante Atlas de la Jornada 17, cuando incluso marcó un gol que de todas formas no le alcanzó al Rebaño para clasificar a la Liguilla.