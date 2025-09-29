Chivas el sábado finalmente pudo tener su partido correspondiente por la jornada 11 del Apertura 2025 tras vencer por 2-0 a Puebla. Ayer se llevaron adelante los últimos dos partidos de la fecha, por lo que repasamos cómo quedó el Guadalajara en la tabla general de posiciones de la Liga MX.

El equipo de Gabriel Milito llegaba al último fin de semana con la obligación de ganar para meter presión a los equipos que se encontraban arriba en la tabla general de posiciones. Sin embargo, la lluvia del viernes dio el beneficio de jugar con los resultados puestos, se ganó y el Rebaño Sagrado durmió por primera vez en la zona de Play-in.

El domingo se llevaron adelante los juegos de Tijuana y Tigres, clubes hasta ayer estaban cerca de Chivas. Sin embargo, tanto Xolos como los Felinos se impusieron en sus respectivos equipos y se afianzaron en la zona de clasificación directa.

Chivas superó a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo quedó Chivas en la tabla de posiciones tras la jornada 11?

Luego de la victoria contra Puebla, Chivas se encuentra en la novena posición de la tabla de posiciones con 14 puntos y depende de sí mismo para mantenerse en esta zona de clasificación. Por otro lado, el equipo de Gabriel Milito quedó a cinco puntos de Tijuana, hoy último equipo clasificado directo a la Liguilla.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Tras lo sucedido en el Estadio Cuauhtémoc ante Puebla, Chivas tendrá una semana de descanso para preparar su juego ante Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. El mismo se llevará adelante el próximo domingo 6 de octubre a las 19:00 del Centro de México y se podrá seguir por TUDN.