Por lo bueno y por lo malo, Bryan González fue el gran protagonista del partido entre Puebla y el Club Deportivo Guadalajara. La positiva fue el golazo que anotó de tijera para abrir el marcador que finalmente dictó el 0-2 a favor de Chivas. La negativa pasó por la lesión que le impidió salir a la cancha en el segundo tiempo.

De acuerdo a lo que reveló Gabriel Milito, González padeció el mal estado del campo de juego y se dobló el tobillo derecho. Sin embargo, como no se vio en TV ni hubo un parte oficial, se desconoce la gravedad de la lesión. De esta manera, el gesto de dolor por parte del lateral que reveló el periodista Omar Villarreal genera preocupación.

Estando a pie de cancha, el cronista de TV Azteca filmó al Cotorro en el banco de suplentes, ya que fue sustituido por Miguel Gómez debido a su lesión. Allí se lo vio al ex Pachuca con un claro gesto de dolor, mientras un profesional intentaba tratar el sector del físico que sufrió el golpe.

En la conferencia de prensa posterior al triunfo de Chivas por 0-2 ante Puebla, Gabriel Milito resaltó en más de una oportunidad la dificultad que representaron las condiciones de la cancha. “Hoy terminamos una seguidilla de cinco partidos muy intensos. Hay que agregar el estado del campo de juego que estaba muy pesado y, por supuesto, el esfuerzo aumenta“, afirmó el DT.

Gabriel Milito confirmó que Bryan González se lesionó por el estado del campo de juego

Respecto al caso particular de Bryan González, Gabriel Milito explicó cómo fue la lesión: “El Cotorro salió por una lesión producto también del estado del campo, porque se dobló el tobillo solo. Necesitábamos refrescar el equipo. Los jugadores vienen haciendo un esfuerzo muy grande y hoy, una vez más, había que hacerlo y lo hicieron en unas condiciones donde nos tuvimos que adaptar”.